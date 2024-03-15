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Нардеп дала прогноз, когда будет принят закон о мобилизации

15 марта 2024 21:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Нардеп дала прогноз, когда будет принят закон о мобилизации
Народный депутат Юлия Гришина. Фото: скриншот Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Закон о мобилизации могут принять до конца марта. Впрочем, остается целый ряд факторов, которые тормозят этот процесс, в частности вопросы заработных плат для военнослужащих.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина рассказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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"Этот закон нам нужен. Как мы знаем, сейчас в ВСУ проходит аудит войск, кто где привлечен, сколько мобилизовано и тому подобное. Это делает руководство ВСУ, а мы параллельно работаем над законопроектом", — пояснила нардеп.

Она отметила, что в настоящее время народные избранники делают все, чтобы избежать нарушений Конституции и ищут больше способов мотивировать людей идти защищать страну. Особый упор делается на необходимость поднять заработные платы.

"Будет ли законопроект принят до конца марта, зависит от того, успеет ли проработать его комитет по нацбезопасности", — уточнила Гришина.

Также она добавила, что пока неизвестно, когда это произойдет окончательно.

"Никто точно не знает, но активная работа продолжается. Уже вышли на вторую часть — рассмотрение каждой правки в отдельности, и думаю, в ближайшее время документ уйдет в зал", — резюмировала нардеп.

Ранее мы рассказывали, что Гришина в эфире Вечір.LIVE рассказала о вступительной кампании-2024, национальном мультипредметном тесте вместо ВНО и об обучении детей с временно оккупированных территорий.

Также мы сообщили, что в Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий.

война
Украина
мобилизация
военнообязанные
прямой эфир Новини.LIVE

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