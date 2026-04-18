Нардеп Юрченко: за кордоном може бути понад 1 млн українських чоловіків

Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ могли покинути понад мільйон чоловіків мобілізаційного віку. З них може повернутися назад лише близько 30%.

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" заявив народний депутат Олександр Юрченко.

Скільки чоловіків покинули Україну під час війни

Під час ефіру ведуча зауважила, що за даними розслідування IGL Media, станом на початок 2026 року з України виїхали і не повернулися близько 540 тисяч чоловіків. З них 470 тисяч поїхали легально, а мінімум 70 тисяч покинули країну нелегально.

Однак Олександр Юрченко висловив сумнів щодо цих даних, враховуючи перетин завдяки системі "Шлях", незаконні виїзди в скритих місцях в поїздах і не тільки. На його думку, реальна кількість може перевищувати 1 млн чоловіків.

"Я думаю, понад мільйон чоловіків сто відсотків знаходиться за кордоном. І левова частка порушила законодавство при перетині кордону", — сказав нардеп.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що прикордонники щодня затримують кілька десятків осіб, які незаконно намагаються покинути Україну.

Також кілька днів тому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін підтримує кроки України щодо обмеження виїзду чоловіків призовного віку. Причому він додав, що Німеччина шукає шляхи, як українським біженцям допомогти скоріше повернутися додому для захисту та відбудови країни.