Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нардеп Юрченко: за кордоном може бути понад 1 млн українських чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 04:30
Нардеп Юрченко: за кордоном може бути понад 1 млн українських чоловіків
Нардеп Олександр Юрченко. Фото: скриншот

Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ могли покинути понад мільйон чоловіків мобілізаційного віку. З них може повернутися назад лише близько 30%.

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" заявив народний депутат Олександр Юрченко.

Скільки чоловіків покинули Україну під час війни

Під час ефіру ведуча зауважила, що за даними розслідування IGL Media, станом на початок 2026 року з України виїхали і не повернулися близько 540 тисяч чоловіків. З них 470 тисяч поїхали легально, а мінімум 70 тисяч покинули країну нелегально.

Однак Олександр Юрченко висловив сумнів щодо цих даних, враховуючи перетин завдяки системі "Шлях", незаконні виїзди в скритих місцях в поїздах і не тільки. На його думку, реальна кількість може перевищувати 1 млн чоловіків.

"Я думаю, понад мільйон чоловіків сто відсотків знаходиться за кордоном. І левова частка порушила законодавство при перетині кордону", — сказав нардеп.

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що прикордонники щодня затримують кілька десятків осіб, які незаконно намагаються покинути Україну.

Також кілька днів тому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін підтримує кроки України щодо обмеження виїзду чоловіків призовного віку. Причому він додав, що Німеччина шукає шляхи, як українським біженцям допомогти скоріше повернутися додому для захисту та відбудови країни.

кордон мобілізація чоловіки
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації