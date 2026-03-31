Дівчину судитимуть за спробу переправити чоловіка за кордон

Дівчину судитимуть за спробу переправити чоловіка за кордон

Дата публікації: 31 березня 2026 03:32
Дівчину судитимуть за спробу переправити чоловіка за кордон
Пункт пропуску та прикордонник, який перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ, Агентство відновлення. Колаж: Новини.LIVE

У Житомирській області 27-річна дівчина підробила документи, аби вивезти свого чоловіка за межі України. Порушницю викрили. Справу розгляне суд.

Про це в п'ятницю, 27 березня, повідомили у Волинській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, фігурантка надала свої персональні дані, аби до акта медико-соціальної експертної комісії та інших офіційних документів внесли неправдиві дані. У фальшивих довідках йшлося про наявність у дівчини інвалідності II групи. На підробку документів порушниця наважилася, тому що хотіла виїхати з України разом зі своїм чоловіком. Згідно із законом, чоловіки, дружини яких мають інвалідність II групи, можуть перетинати державний кордон.

У лютому поточного року подружжя намагалося виїхати за кордон через пункт пропуску "Устилуг", але цьому завадили прикордонники.

У чому обвинувачують фігурантку

До суду скерували обвинувальний акт за фактами підроблення офіційних документів і використання таких підробок, а також організації незаконного переправлення людини через державний кордон. За такі злочини обвинуваченій може загрожувати до п'яти років ув'язнення. Остаточне рішення щодо покарання ухвалить суд.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
