Дівчину судитимуть за спробу переправити чоловіка за кордон

Пункт пропуску та прикордонник, який перевіряє документи.

У Житомирській області 27-річна дівчина підробила документи, аби вивезти свого чоловіка за межі України. Порушницю викрили. Справу розгляне суд.

Про це в п'ятницю, 27 березня, повідомили у Волинській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігурантка надала свої персональні дані, аби до акта медико-соціальної експертної комісії та інших офіційних документів внесли неправдиві дані. У фальшивих довідках йшлося про наявність у дівчини інвалідності II групи. На підробку документів порушниця наважилася, тому що хотіла виїхати з України разом зі своїм чоловіком. Згідно із законом, чоловіки, дружини яких мають інвалідність II групи, можуть перетинати державний кордон.

У лютому поточного року подружжя намагалося виїхати за кордон через пункт пропуску "Устилуг", але цьому завадили прикордонники.

У чому обвинувачують фігурантку

До суду скерували обвинувальний акт за фактами підроблення офіційних документів і використання таких підробок, а також організації незаконного переправлення людини через державний кордон. За такі злочини обвинуваченій може загрожувати до п'яти років ув'язнення. Остаточне рішення щодо покарання ухвалить суд.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що уродженець Херсонщини ухилився від призову та скоїв напад на працівника ТЦК. Чоловіка визнали винним. Упродовж двох років він перебуватиме на іспитовому терміні.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що придатний до служби чоловік відмовився від повістки. Підстав для відстрочки військовозобов'язаний не мав. За ухилення від мобілізації його засудили до трьох років ув'язнення.