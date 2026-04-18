Главная Мобилизация Нардеп Юрченко: за границей может быть более 1 млн украинских мужчин

Нардеп Юрченко: за границей может быть более 1 млн украинских мужчин

Дата публикации 18 апреля 2026 04:30
Нардеп Александр Юрченко. Фото: скриншот

Украину с начала полномасштабного вторжения РФ могли покинуть более миллиона мужчин мобилизационного возраста. Из них может вернуться обратно лишь около 30%.

Об этом в эфире "Вечер.LIVE" заявил народный депутат Александр Юрченко.

Сколько мужчин покинули Украину во время войны

Во время эфира ведущая отметила, что по данным расследования IGL Media, по состоянию на начало 2026 года из Украины выехали и не вернулись около 540 тысяч мужчин. Из них 470 тысяч уехали легально, а минимум 70 тысяч покинули страну нелегально.

Однако Александр Юрченко выразил сомнение относительно этих данных, учитывая пересечение благодаря системе "Шлях", незаконные выезды в скрытых местах в поездах и не только. По его мнению, реальное количество может превышать 1 млн мужчин.

"Я думаю, более миллиона мужчин сто процентов находится за границей. И львиная доля нарушила законодательство при пересечении границы", — сказал нардеп.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники ежедневно задерживают несколько десятков человек, которые незаконно пытаются покинуть Украину.

Также несколько дней назад канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает шаги Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста. Причем он добавил, что Германия ищет пути, как украинским беженцам помочь поскорее вернуться домой для защиты и восстановления страны.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
