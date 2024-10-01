Нардеп Костенко запропонував варіанти, як побороти спад мобілізації в Україні

Перевірка документів у чоловіків. Ілюстративне фото: скриншот з відео

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас спостерігається спад темпу мобілізаційних заходів.

Про це заявив народний депутат від "Голосу", секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю для NV.

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У зв'язку зі спадом мобілізації Костенко закликав до радикальних заходів, аби підвищити ці показники. Він вважає, що не потрібно боятися говорити про погіршення мобілізації та вживати заходів, які "можуть для когось звучати радикально та кардинально".

Водночас нардеп зауважив, що президент Володимир Зеленський та міністр оборони Умєров мають "брати на себе відповідальність" і використовувати "різні методи".

Йдеться про підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті та зниження призовного віку в Україні.

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А тимчасовий в.о заступника начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП Андрій Мороз закликав осіб з відстрочкою готуватися до мобілізації.