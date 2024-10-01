Нардеп Костенко предложил варианты, как преодолеть спад мобилизации в Украине

Проверка документов у мужчин. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, наблюдается спад темпа мобилизационных мероприятий.

Об этом заявил народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью NV.

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Мобилизация в Украине

В связи со спадом мобилизации Костенко призвал к радикальным мерам, чтобы повысить эти показатели. Он считает, что не нужно бояться говорить об ухудшении мобилизации и принимать меры, которые "могут для кого-то звучать радикально и кардинально".

В то же время, нардеп отметил, что президент Владимир Зеленский и министр обороны Умеров должны "брать на себя ответственность" и использовать "разные методы".

Речь идет о повышении мотивации разных категорий населения для службы на контракте и снижении призывного возраста в Украине.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, кого в октябре 2024 года будут первоочередно призывать в ряды ВСУ.

А временный и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского ОТЦК и СП Андрей Мороз призвал лиц с отсрочкой готовиться к мобилизации.