Нардеп: мобілізація почала давати результат, але людей не вистачає

Нардеп: мобілізація почала давати результат, але людей не вистачає

Дата публікації: 2 травня 2026 18:24
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Народний депутат Олександр Юрченко заявив, що мобілізація в Україні дала ефект. Наразі позитивну динаміку відчули навіть ті частини, які раніше майже не отримували поповнення. Водночас людей на фронті все ще не вистачає. 

Про це ексклюзивно Олександр Юрченко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Мобілізація в Україні

Юрченко каже, що кількість людей на фронті трохи зросла

"Люди стали надходити. Це не може не давати якоюсь надію. Люди з'явилися. Але, звичайно, щоб перекрити всю лінію фронту, людей немає. Вони, мабуть, є десь там по спортзалах, по ресторанах, але, на жаль, людей все одно не вистачає", — наголосив він.

Нардеп додав, що проблема дефіциту кадрів у війську наразі залишається актуальною.

Зазначимо, нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE повідомляв, що в Україні можуть зняти бронювання від мобілізації з деяких громадян. Причиною є нестача особового складу у війську.

Раніше нардеп Роман Костенко заявив, що в Україні неможливо скасувати примусову мобілізацію. Він каже, що рекрутинг через низьку ефективність не задовольняє потреби армії.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
