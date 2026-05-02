Нардеп Нагорняк: бронювання від мобілізації можуть частково скасувати

Нардеп Сергій Нагорняк.

З деяких українців можуть зняти бронювання від мобілізації. Причина: нестача особового складу в армії. Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що такі кроки є вимушеними.

Про це Нагорняк заявив в ефірі Ранок.LIVE.

В армії нестача особового складу

"Зараз піднято питання і йде така дискусія про скорочення бронювань і зняття бронювань. Не від хорошого життя такі рішення приймає уряд. Звісно, що взимку, коли була біда по всій країні з енергетикою, то уряд намагався врятувати всіх, хто вміють руками щось робити, тому що в нас багато вміють говорити людей, фахівців, але руками робити все менше і менше таких людей сьогодні є", — сказав Нагорняк.

Нардеп зазначив, що простіше мобілізувати людей із підприємств.

"Де ти можеш подивитися живих людей, людей, які там не мають інвалідності, людей, які без вживання алкоголю, без наркотиків, без нічого. Тобто нормальних абсолютно людей, фахівців, звісно, що Збройні сили хочуть якось, хоча б трошки посмикати з цих підприємств", — додав він.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що людей треба мотивувати йти на фронт грошима. Також люди мають отримати соціальні гарантії. За його словами, ТЦК зараз допомагають мобілізації, але водночас створюють в країні "негативний емоційний фон".

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко став на захист "бусифікації". За його словами, скасувати примусову мобілізацію в Україні неможливо. Більше того, у людей виникає недовіра до рекрутингу.