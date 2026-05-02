Нардеп: мобилизация начала давать результат, но людей не хватает
Народный депутат Александр Юрченко заявил, что мобилизация в Украине дала эффект. Сейчас положительную динамику почувствовали даже те части, которые ранее почти не получали пополнения. В то же время людей на фронте все еще не хватает.
Об этом эксклюзивно Александр Юрченко сказал в эфире Вечір.LIVE.
Юрченко говорит, что количество людей на фронте немного возросло.
"Люди стали поступать. Это не может не давать какой-то надежды. Люди появились. Но, конечно, чтобы перекрыть всю линию фронта, людей нет. Они, видимо, есть где-то там по спортзалам, по ресторанам, но, к сожалению, людей все равно не хватает", — подчеркнул он.
Нардеп добавил, что проблема дефицита кадров в армии пока остается актуальной.
Отметим, нардеп Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE сообщал, что в Украине могут снять бронирование от мобилизации с некоторых граждан. Причиной является нехватка личного состава в армии.
Ранее нардеп Роман Костенко заявил, что в Украине невозможно отменить принудительную мобилизацию. Он говорит, что рекрутинг из-за низкой эффективности не удовлетворяет потребности армии.