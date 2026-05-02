Нардеп: мобилизация начала давать результат, но людей не хватает

Нардеп: мобилизация начала давать результат, но людей не хватает

Дата публикации 2 мая 2026 18:24
Нардеп: мобилизация начала давать результат, но людей не хватает
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Народный депутат Александр Юрченко заявил, что мобилизация в Украине дала эффект. Сейчас положительную динамику почувствовали даже те части, которые ранее почти не получали пополнения. В то же время людей на фронте все еще не хватает.

Об этом эксклюзивно Александр Юрченко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация в Украине

Юрченко говорит, что количество людей на фронте немного возросло.

"Люди стали поступать. Это не может не давать какой-то надежды. Люди появились. Но, конечно, чтобы перекрыть всю линию фронта, людей нет. Они, видимо, есть где-то там по спортзалам, по ресторанам, но, к сожалению, людей все равно не хватает", — подчеркнул он.

Нардеп добавил, что проблема дефицита кадров в армии пока остается актуальной.

Отметим, нардеп Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE сообщал, что в Украине могут снять бронирование от мобилизации с некоторых граждан. Причиной является нехватка личного состава в армии.

Ранее нардеп Роман Костенко заявил, что в Украине невозможно отменить принудительную мобилизацию. Он говорит, что рекрутинг из-за низкой эффективности не удовлетворяет потребности армии.

Украина нардепы мобилизация
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
