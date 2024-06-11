Бронювання від мобілізації працівників апаратів судів — Кабмін затвердив новий порядок

Мобілізація в Україні. Фото: Today

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування. Бронюванню підлягатимуть не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці — на 50 відсотків.

Про це пише Судово-юридична газета.

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У постанові Кабміну № 650 мова йде про бронювання працівників патронатної служби та державних службовців, які працюють в судах та в органах суддівського врядування — Конституційному Суді, Вищій раді правосуддя, ВККС та Державній судовій адміністрації.

"Новий порядок визначає, що бронюванню підлягають всі військовозобов’язані, які працюють на штатних посадах патронатної служби в судах, що мають виключну підсудність, а також в судах, що уповноважені надавати дозвіл на проведення розвідувального заходу", — йдеться у повідомленні.

Водночас шостий пункт Порядку бронювання передбачає можливість мобілізації 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників патронатної служби, які працюють в судах першої та апеляційної інстанції.

"Таким чином, можна констатувати, що у порівнянні з минулим Порядком бронювання військовозобов’язаних, перспективи бронювання працівників апаратів судів та секретаріатів органів суддівського врядування погіршилися", — зазначають у медіа.

Також ми писали, що у Верховній Раді та уряді не відмовилися від ідеї економічного бронювання, питання на стадії обговорення.

А у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Свої вчинки вони пояснюють тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська, і покласти край свавіллю ТЦК СП.