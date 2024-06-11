Увеличение темпов мобилизации – нардеп объяснил, какие проблемы возникли

Работники ТЦК проверяют мужчину. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК и СП

В Украине после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая выросли темпы призыва в армию. В то же время возникли проблемы с бронированием сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

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Темпы мобилизации в Украине

"За последний месяц мы набрали, пожалуй, как, возможно, я немного преувеличиваю, за последние полгода", — отметил Костенко.

В то же время, в Украине существует большая проблема с бронированием работников предприятий оборонно-промышленного комплекса — на сегодняшний день около 2000 таких граждан пытаются забрать, а некоторых уже мобилизовали.

Он считает, что при нынешних темпах мобилизации эти 2000-3000 человек не сыграют роли для количества мобилизованных, однако для ОПК это будет иметь негативные последствия. Это серьезная проблема, которую пытаются решить уже месяц.

В то же время, происходит противостояние между Минобороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и у Костенко создается впечатление, что они пытаются "навредить" друг другу.

Так, Минэкономики говорит о возможности 100% бронирования работников ОПК, но они должны пойти в ТЦК для обновления данных, а там им вручают повестки. Депутат подчеркнул, что два министерства должны договориться, чтобы работал и оборонно-промышленный комплекс и выполняли работу ТЦК.

Напомним, Кабинет министром принял новый порядок бронирования работников аппаратов судов и органов нов судейского управления. Бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие — на 50%.

Также мы писали, что ужесточение мобилизации в Украине спровоцировало настоящую бойню между сотрудниками ТЦК и гражданами. Причем столкновения становятся все более ожесточенными, а в ход идут не только кулаки, но и любые подручные средства: газовые баллончики, палки и даже взрывные устройства.