Нардеп сообщил, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН

Завтра спикер парламента сможет подписать документ, после чего направит его президенту. Ожидается подписание нового закона о мобилизации президентом Владимиром Зеленским в течение следующих двух недель.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

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Закон о мобилизации

Пока в Раде не зарегистрированы постановления, которые могли бы заблокировать подписание спикером Русланом Стефанчуком принятых изменений в закон о мобилизации. Корниенко считает, что уже в понедельник спикер сможет подписать документ и направить его президенту для окончательного утверждения.

"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет, — сказал Корниенко.

Согласно его прогнозу, Офис президента будет изучать документ на соответствие Конституции, после чего Владимир Зеленский подпишет закон.

"Оптимистически, через следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые — через месяц," — пояснил Корниенко.

Напомним, что в Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание по законопроекту о мобилизации, он был принят в целом.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада рассмотрела законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ прохождения ВВК.