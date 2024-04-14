Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Нардеп сообщил, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации arrow

Нардеп сообщил, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации

14 апреля 2024 17:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Нардеп сообщил, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации
Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Завтра спикер парламента сможет подписать документ, после чего направит его президенту. Ожидается подписание нового закона о мобилизации президентом Владимиром Зеленским в течение следующих двух недель.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Закон о мобилизации

Пока в Раде не зарегистрированы постановления, которые могли бы заблокировать подписание спикером Русланом Стефанчуком принятых изменений в закон о мобилизации. Корниенко считает, что уже в понедельник спикер сможет подписать документ и направить его президенту для окончательного утверждения.

"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет, — сказал Корниенко.

Согласно его прогнозу, Офис президента будет изучать документ на соответствие Конституции, после чего Владимир Зеленский подпишет закон.

"Оптимистически, через следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые — через месяц," — пояснил Корниенко.

Напомним, что в Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание по законопроекту о мобилизации, он был принят в целом.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада рассмотрела законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ прохождения ВВК.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
Украина
мобилизация
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины