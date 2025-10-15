Відео
Україна
Нардеп розповів, чи продовжать воєнний стан та мобілізацію

Нардеп розповів, чи продовжать воєнний стан та мобілізацію

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 15:46
Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать до лютого 2026 року
Мобілізовані українці. Фото: 150-й навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Верховна Рада 17-й раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Ймовірно, це станеться 21 жовтня.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 15 жовтня.


Железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

До якого місяця продовжать воєнний стан та мобілізацію

Таким чином, воєнний стан і мобілізацію продовжать з 5 листопада до лютого 2026-го.

За словами нардепа, відповідні законопроєкти на затвердження указів Президента України Володимира Зеленського надійдуть до Ради у понеділок 20 жовтня. 

Що забороняється під час воєнного стану

Крім комендантської години, під час воєнного стану діє заборона на проведення масових заходів. Також можуть бути обмеження свободи пересування, вилучення майна для потреб оборони та залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Крім того, можуть бути заборонені певні політичні партії та громадські об'єднання, які ведуть роботу проти незалежності України. Не можна вносити зміни до Конституції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, до яких даних українців ТЦК тепер мають доступ.

Також командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади "ХАМ" розповів, чи знизять мобілізаційний вік.

Володимир Зеленський Верховна Рада Ярослав Железняк воєнний стан мобілізація війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
