Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать до лютого 2026 року

Верховна Рада 17-й раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Ймовірно, це станеться 21 жовтня.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 15 жовтня.

До якого місяця продовжать воєнний стан та мобілізацію

Таким чином, воєнний стан і мобілізацію продовжать з 5 листопада до лютого 2026-го.

За словами нардепа, відповідні законопроєкти на затвердження указів Президента України Володимира Зеленського надійдуть до Ради у понеділок 20 жовтня.

Що забороняється під час воєнного стану

Крім комендантської години, під час воєнного стану діє заборона на проведення масових заходів. Також можуть бути обмеження свободи пересування, вилучення майна для потреб оборони та залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Крім того, можуть бути заборонені певні політичні партії та громадські об'єднання, які ведуть роботу проти незалежності України. Не можна вносити зміни до Конституції.

