Мобилизацию и военное положение в Украине продлят до февраля 2026 года

Верховная Рада 17-й раз продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Вероятно, это произойдет 21 октября.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 15 октября.

До какого месяца продлят военное положение и мобилизацию

Таким образом, военное положение и мобилизацию продлят с 5 ноября до февраля 2026-го.

По словам нардепа, соответствующие законопроекты на утверждение указов Президента Украины Владимира Зеленского поступят в Раду в понедельник 20 октября.

Что запрещается во время военного положения

Кроме комендантского часа, во время военного положения действует запрет на проведение массовых мероприятий. Также могут быть ограничения свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам.

Кроме того, могут быть запрещены определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины. Нельзя вносить изменения в Конституцию.

