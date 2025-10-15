Видео
Україна
Нардеп рассказал, продлят ли военное положение и мобилизацию

Нардеп рассказал, продлят ли военное положение и мобилизацию

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 15:46
Мобилизацию и военное положение в Украине продлят до февраля 2026 года
Мобилизованные украинцы. Фото: 150-й учебный центр командования ТрО ВСУ

Верховная Рада 17-й раз продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Вероятно, это произойдет 21 октября.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 15 октября.

Читайте также:
Железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

До какого месяца продлят военное положение и мобилизацию

Таким образом, военное положение и мобилизацию продлят с 5 ноября до февраля 2026-го.

По словам нардепа, соответствующие законопроекты на утверждение указов Президента Украины Владимира Зеленского поступят в Раду в понедельник 20 октября.

Что запрещается во время военного положения

Кроме комендантского часа, во время военного положения действует запрет на проведение массовых мероприятий. Также могут быть ограничения свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам.

Кроме того, могут быть запрещены определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины. Нельзя вносить изменения в Конституцию.

Напомним, ранее сообщалось, что к каким данным украинцев ТЦК теперь имеют доступ.

Также командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады "ХАМ" рассказал, снизят ли мобилизационный возраст.

Владимир Зеленский Верховная Рада Ярослав Железняк военное положение мобилизация война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
