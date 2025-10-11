В розпорядженні ТЦК стало більше особистої інформації про військовозобов'язаних

Виписування повістки. Ілюстративне фото: Миколаївський ТЦК

В Україні запрацювали нові механізми мобілізації. Тепер у ТЦК більше даних про військовозобов'язаних.

Про те, до яких даних ТЦК тепер мають доступ колегам з 24 Каналу повідомила адвокатка Марина Бекало.

Що про військовозобов'язаних тепер знають в ТЦК

Юристка пояснила, що згідно з постановою Кабміну, тепер автоматично проводитиметься включення громадян України віком від 25 до 60 років до реєстру ТЦК.

Згідно з положеннями військового обліку, чоловіки до 25 років, які перебувають на обліку призовників, автоматично знімаються з нього та включаються до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних і резервістів протягом 30 днів після досягнення цього віку.

Чоловікам цього віку надається військове звання "солдат (матрос) запасу" та присвоюється друга категорія запасу.

Водночас чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше не перебували на обліку, беруться на нього на підставі даних Міноборони, отриманих через електронний обмін інформацією з демографічного реєстру, системи ДМС, податкових та інших інформаційних баз.

Марина Бекало зазначає, що після цього вони також вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

В результаті ТЦК та військові частини матимуть доступ до військово-облікових відомостей про всіх військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років, чиї дані містяться в реєстрах. Ця інформація включає прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер, адресу місця проживання (реєстрації), місце роботи (самозайнятості), освіту тощо.

На підставі наявних даних ТЦК та військові частини надалі викликатимуть цих осіб для проходження військово-лікарської комісії. Після цього вирішуватиметься питання призову на військову службу під час мобілізації, якщо їх визнають придатними та якщо людина не має підстав для відстрочки.

