Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація ТЦК тепер знатимуть про чоловіків все — нова постанова Кабміну

ТЦК тепер знатимуть про чоловіків все — нова постанова Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 01:30
В розпорядженні ТЦК стало більше особистої інформації про військовозобов'язаних
Виписування повістки. Ілюстративне фото: Миколаївський ТЦК

В Україні запрацювали нові механізми мобілізації. Тепер у ТЦК більше даних про військовозобов'язаних.

Про те, до яких даних ТЦК тепер мають доступ колегам з 24 Каналу повідомила адвокатка Марина Бекало.

Реклама
Читайте також:

Що про військовозобов'язаних тепер знають в ТЦК

Юристка пояснила, що згідно з постановою Кабміну, тепер автоматично проводитиметься  включення громадян України віком від 25 до 60 років до реєстру ТЦК.

Згідно з положеннями військового обліку, чоловіки до 25 років, які перебувають на обліку призовників, автоматично знімаються з нього та включаються до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних і резервістів протягом 30 днів після досягнення цього віку.

Чоловікам цього віку надається військове звання "солдат (матрос) запасу" та присвоюється друга категорія запасу.

Водночас чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше не перебували на обліку, беруться на нього на підставі даних Міноборони, отриманих через електронний обмін інформацією з демографічного реєстру, системи ДМС, податкових та інших інформаційних баз.

Марина Бекало зазначає, що після цього вони також вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

В результаті ТЦК та військові частини матимуть доступ до військово-облікових відомостей про всіх військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років, чиї дані містяться в реєстрах. Ця інформація включає прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер, адресу місця проживання (реєстрації), місце роботи (самозайнятості), освіту тощо.

На підставі наявних даних ТЦК та військові частини надалі викликатимуть цих осіб для проходження військово-лікарської комісії. Після цього вирішуватиметься питання призову на військову службу під час мобілізації, якщо їх визнають придатними та якщо людина не має підстав для відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи дає право на відстрочку паспорт багатодітних.

Також повідомлялось, що нардепи в першому читання підтримали законопроєкт про створення в лавах ЗСУ Кіберсил. За таке рішення віддали голоси 255 нардепів. 

ЗСУ армія реєстр військовий облік мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації