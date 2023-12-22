Нардеп розповів, коли представлять законопроєкт про мобілізацію чоловіків за кордоном

Нардеп Вадим Івченко. Ілюстративне фото: Радіо.Свобода

В Україні стартувала робота над законопроєктом, який дозволить призивати на військову службу українців, які знаходяться за кордоном. Його планують представити в січні у перші дні засідання Верховної Ради.

Про це повідомив представник комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в інтерв'ю "Радіо.Свобода".

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Мобілізація українців за кордоном

"Українці за кордоном, так само як і українці тут, в Україні, мають проходити ті ж самі процедури. Тобто ідентифікацію треба буде пройти всім. Якщо ти пройдеш і будеш у переліку тих, хто підлягає мобілізації, ти, звичайно, отримаєш повістку. Це звичайний процес. А далі це вже твій вибір: ти повертаєшся назад чи залишаєшся там, і це вже буде порушенням Закону України. Цей комплексний законопроєкт розробляється і депутатами, і Міністерством оборони, і Генштабом — цілою командою", — розповів Івченко.

Як зазначив депутат, це "такий собі військовий облік". Таким чином, всі чоловіки мають пройти переідентифікацію у ТЦК та отримати відповідну картку військового обліку, де буде вказано: підпадає людина під мобілізацію, або ні.

Якщо ж людина не пройшла цієї процедури, їй загрожуватимуть санкції: наприклад, українцю, який не став на військовий облік, не надаватимуться консульські послуги. Також нову ідентифікацію будуть вимагати й банки, де має бути посвідчення військового обліку.

Зазначимо, що нардеп не прокоментував думку стосовно цього уряду країн, в яких мешкають українці, які виїхали від війни. Свою консервативну відмову щодо такої депортації вже висловили Естонія та Німеччина.

Нагадаємо, що раніше Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службове розслідування щодо силового затримання чоловіка військкомами, якого силоміць вивезли на замаскованому під "швидку допомогу" мікроавтобусі.

Водночас у Чернівцях працівники ТЦК та СП "обманом виманили" чоловіка з потяга без речей та документів. Після цього вони силоміць відвезли призовника до військкомату.