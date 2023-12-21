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У Чернівцях військкоми силоміць зняли чоловіка з потяга та відвезли до ТЦК

21 грудня 2023 16:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Чернівцях військкоми силоміць зняли чоловіка з потяга та відвезли до ТЦК
Працівники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чернівцях працівники ТЦК та СП "обманом виманули" чоловіка з потяга без речей та документів. Після цього вони силоміць відвезли призовника до військкомату.

Про це повідомила колега чоловіка Катерина Вершинина.

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Військкоми силоміць відвезли чоловіка до ТЦК у Чернівцях

За її словами, Андрій Саламатов їхав на захід України у відрядження. Тоді його "обманом" і "насильно" без речей та документів "виманили" з поїзда військові.

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Чоловік, якого силоміць відвезли до ТЦК. Фото: соцмережі

Потім "із застосуванням сили та психологічного тиску під загрозами протягом багатьох годин" змушували підписувати "незрозумілі" документи, "ігноруючи докази та наявні документи". Юристів при цьому нібито не допускали.

Згодом Вершиніна написала, що чоловіка вдалося звільнити.

"Довели свої аргументи, знайшли засіб наполягти на своїх правах. Це було непросто", — повідомила вона.

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Скриншот допису Катерини Вершининої

Нагадаємо, що у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання". Військові в одному зі спальних мікрорайонів міста затримали чоловіка при виході з підʼїзду. 

Також ми писали, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас повістки призовникам можуть видавати навіть працівники ЖЕКів та ОСББ.

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