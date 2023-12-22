Нардеп рассказал, когда представят законопроект о мобилизации мужчин за границей

Нардеп Вадим Ивченко. Иллюстративное фото: Радио.Свобода

В Украине стартовала работа над законопроектом, который позволит призывать на военную службу находящихся за границей украинцев. Его планируют представить в январе в первые дни заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил представитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко в интервью "Радио.Свобода".

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Мобилизация украинцев за границей

"Украинцы за границей, так же как и украинцы здесь, в Украине, должны проходить те же процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти всем. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты, конечно, получишь повестку. Это обычный процесс. А дальше это уже твой выбор: ты возвращаешься назад или остаешься там, и это будет нарушением Закона Украины. Этот комплексный законопроект разрабатывается и депутатами, и Министерством обороны, и Генштабом — целой командой", — рассказал Ивченко.

Как отметил депутат, это "такой военный учет". Таким образом, все мужчины должны пройти переидентификацию в ТЦК и получить соответствующую карту военного учета, где будет указано: подпадает человек под мобилизацию, или нет.

Если же человек не прошел эту процедуру, ему будут грозить санкции: например, украинцу, не ставшему на военный учет, не будут предоставляться консульские услуги. Также новую идентификацию потребуют и банки, где должно быть удостоверение военного учета.

Отметим, что нардеп не прокомментировал, что об этом думают правительства стран, в которых живут уехавшие украинцы от войны. Свой консервативный отказ от такой депортации уже высказали Эстония и Германия.

Напомним, что ранее Одесский территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал служебное расследование силового задержания мужчины военнослужащими, которого насильно вывезли на замаскированном под "скорую помощь" микроавтобусе.

В то же время в Черновцах работники ТЦК и СП "обманом выманили" мужчину из поезда без вещей и документов. После этого они насильно отвезли призывника в военкомат.