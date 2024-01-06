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Нардеп стверджує, що зміни до закону про мобілізацію торкнуться чоловіків за кордоном

6 січня 2024 11:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Закон про мобілізацію - зміни торкнуться чоловіків за кордоном
Народний депутат Єгор Чернєв. Фото: sluga-narodu.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні незабаром ухвалять новий закон про мобілізацію. Зокрема, зміни до законодавства можуть торкнутися чоловіків, які перебувають за кордоном.

Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв в ефірі 1+1, передає ТСН.

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Зміни у законі про мобілізацію торкнуться чоловіків за кордоном

За словами нардепа, навколо цієї групи чоловіків на цей час більше запитань, аніж відповідей. Водночас він зазначив, що ймовірно зміни торкнуться і їх.

Закон про мобілізацію

Депутати Верховної Ради України розглядають внесений законопроєкт №10378, спрямований на покращення процесів мобілізації та ведення військового обліку.

У документі пропонуються зміни до чинних законів про мобілізацію та військову службу, включаючи заходи проти осіб, які ухиляються від військового обов'язку, та покарання за неявку до відповідних контрольних центрів.

Нагадаємо, що в Україні тривають воєнний стан та мобілізація. Ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив свою позицію щодо поточної мобілізації в Україні у 2024 році та запропонував жорстоко карати ухилянтів.

Також ми повідомляли, що законопроєкт про мобілізацію №10378 може бути винесений на розгляд до Верховної Ради вже наступного тижня (8-14 січня). Однак спочатку його мають опрацювати у Комітеті ВР з національної безпеки, оборони та розвідки та внести правки.

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