Закон о мобилизации - изменения коснутся мужчин за границей

Народный депутат Егор Чернев. Фото: sluga-narodu.com

В Украине вскоре примут новый закон о мобилизации. В частности, изменения в законодательстве могут коснуться мужчин, которые находятся за границей.

Об этом сообщил народный депутат Егор Чернев в эфире 1+1, передает ТСН.

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По словам нардепа, вокруг этой группы мужчин на данный момент больше вопросов, чем ответов. В то же время он указал, что, вероятно, изменения коснутся и их.

Закон о мобилизации

Депутаты Верховной Рады Украины рассматривают внесенный законопроект №10378, направленный на улучшение процессов мобилизации и ведения военного учета.

В документе предлагаются изменения в существующие законы о мобилизации и военной службе, включая меры против лиц, уклоняющихся от военной обязанности, и наказания за неявку в соответствующие контрольные центры.

Напомним, что в Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун высказал свою позицию по поводу текущей мобилизации в Украине в 2024 году и предложил жестоко наказывать уклонистов.

Также мы сообщали, что законопроект о мобилизации №10378 может быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде уже на следующей неделе (8-14 января). Однако сначала его должны проработать в Комитете ВР по национальной безопасности, обороне и разведке и внести правки.