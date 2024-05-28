Подовження терміну оновлення даних у ТЦК — нардеп Федір Веніславський прокоментував

Нардеп Веніславський назвав піар-ходом пропозицію із подовження терміну оновлення даних у ТЦК
У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, яким збільшать на 150 днів термін оновлення даних військовозобов'язаних. Народний депутат Федір Веніславський назвав таку ініціативу піар-ходом. За його словами, наразі немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані.
Про це нардеп сказав у коментарі LIGA.net у вівторок, 28 травня.
Продовження терміну оновлення даних у ТЦК
"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й у стислі терміни", — раніше сказав нардеп Володимир Арʼєв в ефірі "Еспресо".
Він зазначив, що громадяни не зможуть фізично оновити дані за 60 днів, тому нардепи вирішили зареєструвати законопроєкт про збільшення терміну до 150 днів.
Ар'єв наголосив, що у Раді вимагатимуть від уряду та Міністерства оборони зробити застосунок у такий спосіб, аби "розвантажити ТЦК" й перенести розв'язання питань із військкоматами онлайн.
За словами Веніславського, це політичний піар-хід.
"На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити", — заявив він.
Нагадаємо, нардеп Володимир Ар’єв заявив, що мобільний застосунок "Резерв +" виявився неготовим для повноцінної роботи з оновлення такого масиву даних. Тож депутати будуть реєструвати законопроєкт про продовження термін оновлення даних на 90 днів.
Також у Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через "Резерв +".
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