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Нардеп Веніславський назвав піар-ходом пропозицію із подовження терміну оновлення даних у ТЦК

28 травня 2024 17:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подовження терміну оновлення даних у ТЦК — нардеп Федір Веніславський прокоментував
Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, яким збільшать на 150 днів термін оновлення даних військовозобов'язаних. Народний депутат Федір Веніславський назвав таку ініціативу піар-ходом. За його словами, наразі немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані.

Про це нардеп сказав у коментарі LIGA.net у вівторок, 28 травня.

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Продовження терміну оновлення даних у ТЦК

"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й у стислі терміни", — раніше сказав нардеп Володимир Арʼєв в ефірі "Еспресо".

Він зазначив, що громадяни не зможуть фізично оновити дані за 60 днів, тому нардепи вирішили зареєструвати законопроєкт про збільшення терміну до 150 днів.

Ар'єв наголосив, що у Раді вимагатимуть від уряду та Міністерства оборони зробити застосунок у такий спосіб, аби "розвантажити ТЦК" й перенести розв'язання питань із військкоматами онлайн.

За словами Веніславського, це політичний піар-хід. 

"На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити", — заявив він.

Нагадаємо, нардеп Володимир Ар’єв заявив, що мобільний застосунок "Резерв +" виявився неготовим для повноцінної роботи з оновлення такого масиву даних. Тож депутати будуть реєструвати законопроєкт про продовження термін оновлення даних на 90 днів.

Також у Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через "Резерв +".

українці
Україна
нардепи
Федір Веніславський
мобілізація
ТЦК та СП

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