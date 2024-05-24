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У Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через Резерв+

24 травня 2024 12:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через Резерв+
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у п'ятницю, 24 травня, заявив, що близько мільйона українців уже оновили свої військово-облікові дані у застосунку "Резерв+". Сервіс був запущений 18 травня у день набуття чинності нового закону про мобілізацію.

Про це Лазуткін сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Оновлення облікових даних у Резерві+

За словами речника Міноборони, громадяни хочуть оновлювати свої військово-облікові дані саме через новий застосунок: він став найпопулярнішим способом. Водночас для українців доступні й інші — через ТЦК та ЦНАП.

Лазутін нагадав, що мобілізація в Україні триває, оскільки все ще триває російське повномасштабне вторгнення. Тому на лінії бойового зіткнення необхідне підкріплення, аби стримувати ворога. Наразі вже близько мільйона людей оновили свої дані саме через "Резерв+".

Він уточнив, що близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни — в Польщі, Німеччині, Чехії та Канаді. Оновили свої дані через застосунок "Резерв+" також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок та 145 тис. людей, які мають бронювання або відстрочку, —  теж виконали норму закону.

"Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані. В перші дні у застосунку були певні збої через перевантаження серверів, наразі все працює", — зауважив представник МО.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповідали, хто з українців звільнений від оновлення даних в ТЦК та СП.

Також ми писали, що у ТЦК пояснили, чи враховують військово-облікову спеціальність під час мобілізації.

Міноборони
військовий облік
ЦНАП
мобілізація
резерв

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