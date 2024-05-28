Продление срока обновления данных в ТЦК — нардеп Федор Вениславский прокомментировал

Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, которым увеличат на 150 дней срок обновления данных военнообязанных. Народный депутат Федор Вениславский назвал такую инициативу пиар-ходом. По его словам, нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные.

Об этом нардеп сказал в комментарии LIGA.net во вторник, 28 мая.

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Продление срока обновления данных в ТЦК

"Сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки", — ранее сказал нардеп Владимир Арьев в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что граждане не смогут физически обновить данные за 60 дней, поэтому нардепы решили зарегистрировать законопроект об увеличении срока до 150 дней.

Арьев подчеркнул, что в Раде потребуют от правительства и Министерства обороны сделать приложение таким образом, чтобы "разгрузить ТЦК" и перенести решение вопросов с военкоматами онлайн.

По словам Вениславского, это политический пиар-ход.

"На данный момент нет оснований считать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать", — заявил он.

Напомним, нардеп Владимир Арьев заявил, что мобильное приложение "Резерв+" оказалось неготовым для полноценной работы по обновлению такого массива данных. Поэтому депутаты будут регистрировать законопроект о продлении срока обновления данных на 90 дней.

Также в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через "Резерв +".