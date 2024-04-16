Нардеп відповів, чи є депутати у реєстрі військовозобов'язаних

Військовий за ком'ютером. Фото: mil.in.ua

Український народний депутат Юрій Камельчук наголосив на важливості оновлення даних у реєстрі військовозобов'язаних. Також він зазначив, що навіть депутати можуть опинитися в цьому реєстрі, якщо не вчасно оновлять свої дані.

Про це Юрій Камельчук розповів під час ефіру телеканалу КИЇВ24.

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Реєстр військовозобов'язаних

"Дуже активно ведеться робота з реєстрами. Щоб було зрозуміло, навіть народні депутати, які не оновили свої дані, можуть потрапити в цей реєстр. Фактично, якщо, скажімо так, адміністратори цієї бази даних не знають, хто є народним депутатом, вони можуть викликати або навіть поставити в розшук", — пояснив Юрій Камельчук.

Він підкреслив, що ця процедура стосується всіх громадян, і рекомендував всім, хто може і готовий, оновити свої дані в реєстрі. Особливо важливо це для тих, хто планує працювати у державній службі або вже працює на державному обліку.

"Це взагалі обов'язкова річ", — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, що до електронного реєстру військовозобов'язаних хочуть включити не лише чоловіків, а й жінок — віком від 18 до 60 років.

Також ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.