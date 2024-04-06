В електронний реєстр військовозобов'язаних планують додати всіх громадян, включно з жінками — деталі

Військова жінка. Ілюстративне фото: Facebook/NATO

В Україні триває загальна мобілізація до лав війська. Так, до електронного реєстру військовозобов'язаних хочуть включити не лише чоловіків, а й жінок — віком від 18 до 60 років.

Про це йдеться в тексті законопроєкту, який підписав Президент України Володимир Зеленський.

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У статті 13 закону прописана норма щодо того, що органи державної влади подають дані до реєстру про всіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Таким чином до списку військовозобов'язаних додадуть, зокрема, й всіх жінок цього віку.

Однак далі йдеться про те, що оператори реєстру: Міноборони, Генштаб ЗСУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки — видалятимуть дані про громадян, які не є військовозобов'язаними.

Скриншот тексту законопроєкту

Раніше ми писали, чи мають право працівники ТЦК вручити повістку особі, що була щойно звільнена зі строкової служби.

Також якщо у громадянина виникають певні питання або труднощі щодо проходження ВЛК, він може звернутися за допомогою на гарячу лінію.

Крім того, нардеп Максим Бужанський пояснив, що загрожує ухилянтам, які відмовляються пройти медогляд.