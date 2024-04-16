Нардеп ответил, есть ли депутаты в реестре военнообязанных

Военный за компьютером. Фото: mil.in.ua

Украинский народный депутат Юрий Камельчук отметил важность обновления данных в реестре военнообязанных. Также он отметил, что даже депутаты могут оказаться в этом реестре, если не своевременно обновят свои данные.

Об этом Юрий Камельчук рассказал во время эфира телеканала КИЕВ24.

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Реестр военнообязанных

"Очень активно ведется работа с реестрами. Чтобы было понятно, даже не обновившие свои данные народные депутаты могут попасть в этот реестр. Фактически, если, скажем так, администраторы этой базы данных не знают, кто является народным депутатом, они могут вызвать или даже поставить в розыск", — объяснил Юрий Камельчук.

Он подчеркнул, что эта процедура касается всех граждан и рекомендовал всем, кто может и готов, обновить свои данные в реестре. Особенно это важно для тех, кто планирует работать в государственной службе или уже работает на государственном учете.

"Это вообще обязательная вещь", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, что в электронный реестр военнообязанных хотят включить не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Также мы писали, что нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.