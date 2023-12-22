Нардеп-військовий Костенко назвав кількість засуджених, яку Україна може мобілізувати

Народний депутат та військовий Роман Костенко. Фото: Роман Костенко / Facebook

В Україні триває загальна військова мобілізація і, щоб збільшити кількість особового складу, влада розглядає можливість мобілізації засуджених. Наразі Україна може мобілізувати максимум 10 тисяч засуджених, і це значно не допоможе на передовій.

Про це в інтерв'ю Українській правді повідомив народний депутат та військовий Роман Костенко.

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На думку Костенка, в мобілізації засуджених зараз існує більше мінусів, ніж плюсів. Він обґрунтував своє бачення тим, що в Україні засуджених, яких фактично можна відправити на фронт, лише 10 тисяч, а це, за його словами, суттєво не допоможе, і Україна може обійтися без цього.

"У нас десь приблизно до 45 тисяч засуджених загалом в Україні, з них якась частина — жінки, якась частина — хворі, якась частина ув'язнена за тяжкі злочини, в нас є люди, які за вбивства, зґвалтування дуже серйозні сидять, ми їх не будемо звільняти, у мене це не вкладається в голові. Наші тюрми, вони здоров’я не додають, ми це розуміємо. І там дуже різні люди сидять, я думаю, що здорових там дуже мало. Якщо ми знайдемо 10 тисяч, то це буде добре. Порушувати це питання заради 10 тисяч людей, коли нам потрібні десятки тисяч на місяць, не варто", — наголосив Костенко.

Нардеп переконаний, що в Україні ще достатньо чоловіків цивільних та військових, щоб воювати. Костенко сказав, що наразі в державі нормальний мобілізаційний ресурс, і влада "знає, як правильно мотивувати людей".

"У питанні із засудженими я не бачу поки що перспектив, тому що фактично ми, мабуть, більше негативу отримаємо, ніж позитиву і якоїсь користі. Це тема, яка потребує ще дискусії, я бачу більше мінусів, ніж плюсів", — підкреслив Костенко.

Нагадаємо, через війну в Україні було оголошено масову мобілізацію. У цей період чоловікам призовного віку видаються повістки, зокрема тим, хто має судимість.

Додамо, в Україні продовжують мобілізовувати призовників. Ба більше, в країні очікуються значні зміни стосовно призову до війська. Після вручення повістки та огляду ВЛК їх відправляють на навчання, де вони проходять відповідну підготовку. Скільки часу триває навчання військовозобов'язаних, розповів представник Сухопутних військ України Володимир Фітьо.