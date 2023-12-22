Нардеп-военный Костенко назвал количество осужденных, которое Украина может мобилизовать

Народный депутат и военный Роман Костенко. Фото: Роман Костенко / Facebook

В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация и, чтобы увеличить количество личного состава, власть рассматривает возможность мобилизации осужденных. Пока Украина может мобилизовать максимум 10 тысяч осужденных и это значительно не поможет на передовой.

Об этом в интервью Украинской правде сообщил народный депутат и военный Роман Костенко.

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По мнению Костенко, в мобилизации осужденных сейчас существует больше минусов, чем плюсов. Он обосновал свое видение тем, что в Украине осужденных, которых фактически можно отправить на фронт всего 10 тысяч, а это, по его словам, не поможет и Украина может обойтись без этого.

"У нас где-то примерно, до 45 тысяч осужденных в целом в Украине, из них какая-то часть женщины, какая-то часть больных, какая часть заключена за тяжкие преступления, у нас есть люди, которые за убийства, изнасилования очень серьезные сидят, мы их не будем освобождать, у меня это не укладывается в голове. Наши тюрьмы они здоровья не добавляют, мы это понимаем и там очень разные люди сидят, я думаю, что здоровых там очень мало, если мы найдем 10 тысяч, то это будет хорошо, поднимать этот вопрос ради 10 тысяч человек, когда нам нужны десятки тысяч в месяц не стоит", — подчеркнул Костенко.

Нардеп уверен, что в Украине еще достаточно мужчин гражданских и военных, чтобы воевать. Костенко указал, что в настоящее время в государстве нормальный мобилизационный ресурс и власть "знает, как правильно мотивировать людей".

"В вопросе с осужденными я не вижу пока что перспектив, потому что по факту мы, пожалуй, больше негатива получим, чем позитива и какой-то пользы. Это тема, которая нуждается еще в дискуссии, я вижу больше минусов, чем плюсов", — подчеркнул Костенко.

Напомним, в связи с войной в Украине была объявлена массовая мобилизация. В этот период мужчинам призывного возраста представляются повестки, в том числе имеющим судимость.

Добавим, в Украине продолжают мобилизовать призывников. Более того, в стране ожидаются значительные изменения относительно призыва в армию. После вручения повестки и осмотра ВЛК, их отправляют на обучение, где они проходят соответствующую подготовку. Сколько времени военнообязанные проходят учения, рассказал представитель Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо.