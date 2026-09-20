Качура закликав ліквідувати ТЦК та змінити мобілізацію

Нардеп закликав ліквідувати ТЦК і перейти на систему рекрутингу
Народний депутат України Олександр Качура закликав змінити підхід до мобілізації в країні. Він вважає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) слід ліквідувати, а натомість поповнювати українську армію через систему рекрутингу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його виступ у Верховній Раді, опублікований 16 вересня на сторінці нардепа у Facebook.
Що сказав народний депутат про ТЦК та мобілізацію
Під час виступу Качур розкритикував роботу ТЦК, зазначивши, що на тлі мобілізаційних процесів в Україні з’являється багато повідомлень про можливі порушення.
У цьому переліку він назвав примусову доставку чоловіків, заяви про побиття, а також проблеми під час проходження ВВК та мобілізації осіб із важкими захворюваннями.
Нардеп стверджує, що чинний механізм мобілізації критикують не лише громадяни, а й військові. Зокрема, за його словами, військовослужбовці зазначають, що трапляються випадки, коли до підрозділів потрапляють люди, які мають значні проблеми зі здоров’ям.
Качура вважає, що такі інциденти підривають довіру громадян до держави, тому він закликав змінити формат мобілізації.
"Тому я вимагаю ліквідації ТЦК, реформи та адекватного рекрутингу", — підсумував народний депутат.
Як повідомляли Новини.LIVE, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив днями, що мобілізація в Україні зайшла в глухий кут. На його думку, причиною цього стали застарілі радянські методи ведення війни.
Також ми писали, що в Росії з початку літа вже 18 разів заявляли, що мобілізації після виборів нібито не буде.