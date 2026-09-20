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Нардеп закликав ліквідувати ТЦК і перейти на систему рекрутингу

Ua ru
20 вересня 2026 06:30
Качура закликав ліквідувати ТЦК та змінити мобілізацію
Олександр Качура. Фото: facebook.com/kachuratut

Народний депутат України Олександр Качура закликав змінити підхід до мобілізації в країні. Він вважає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) слід ліквідувати, а натомість поповнювати українську армію через систему рекрутингу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його виступ у Верховній Раді, опублікований 16 вересня на сторінці нардепа у Facebook.

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Що сказав народний депутат про ТЦК та мобілізацію

Під час виступу Качур розкритикував роботу ТЦК, зазначивши, що на тлі мобілізаційних процесів в Україні з’являється багато повідомлень про можливі порушення.

У цьому переліку він назвав примусову доставку чоловіків, заяви про побиття, а також проблеми під час проходження ВВК та мобілізації осіб із важкими захворюваннями.

Нардеп стверджує, що чинний механізм мобілізації критикують не лише громадяни, а й військові. Зокрема, за його словами, військовослужбовці зазначають, що трапляються випадки, коли до підрозділів потрапляють люди, які мають значні проблеми зі здоров’ям.

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Качура вважає, що такі інциденти підривають довіру громадян до держави, тому він закликав змінити формат мобілізації.

"Тому я вимагаю ліквідації ТЦК, реформи та адекватного рекрутингу", — підсумував народний депутат.

Мобилизация в Украине - Качура призвал ликвидировать ТЦК
Допис Качури. Фото: скріншот

Як повідомляли Новини.LIVE, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив днями, що мобілізація в Україні зайшла в глухий кут. На його думку, причиною цього стали застарілі радянські методи ведення війни.

Також ми писали, що в Росії з початку літа вже 18 разів заявляли, що мобілізації після виборів нібито не буде.

нардепи мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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