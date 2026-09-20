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Главная Мобилизация Нардеп призвал ликвидировать ТЦК и перейти на систему рекрутинга

Нардеп призвал ликвидировать ТЦК и перейти на систему рекрутинга

Ua ru
20 сентября 2026 06:30
Качура призвал ликвидировать ТЦК и изменить мобилизацию
Александр Качура. Фото: facebook.com/kachuratut

Народный депутат Украины Александр Качура призвал изменить подход к мобилизации в стране. Он считает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) нужно ликвидировать, и вместо этого пополнять украинскую армию через систему рекрутинга.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его выступление в Верховной Раде, опубликованное 16 сентября на странице нардепа в Facebook.

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Что сказал нардеп про ТЦК и мобилизацию

Во время выступления Качура раскритиковал работу ТЦК, отметив, что на фоне мобилизационных процессов в Украине появляется много сообщений о возможных нарушениях.

В этом перечне он перечислил принудительную доставку мужчин, заявления об избиениях, а также проблемах при прохождении ВВК и мобилизации с тяжелыми заболеваниями.

Нардеп утверждает, что действующий механизм мобилизации критикуют не только граждане, но и военные. В частности, исходя из его слов, военнослужащие говоря, что есть случаи, когда в подразделения попадают люди, которые имеют значительные проблемы со здоровьем.

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Качура считает, что такие инциденты ослабляют доверие граждан к государству, поэтому он призвал изменить формат мобилизации.

"Поэтому я требую ликвидации ТЦК, реформы и адекватного рекрутинга", — подытожил народный депутат.

Мобилизация в Украине - Качура призвал ликвидировать ТЦК
Пост Качуры. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, посол Украины в Британии и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил на днях, что мобилизация в Украине зашла в тупик. По его мнению, причиной тому стали устаревшие советские методы ведения войны.

Также мы писали, что в России с начала лета уже 18 раз заявили, что мобилизации после выборов якобы не будет.

нардепы мобилизация война в Украине ТЦК и СП военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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