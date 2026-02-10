Руслан Горбенко заявление об ошибках в подготовке к мобилизации

Руслан Горбенко. Фото: Слово и дело

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что в Украине до сих пор не сформирована системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу", передает Новини.LIVE.

Проблемы в подготовке к мобилизации

По словам парламентария, власть в последние годы не подходила к этому вопросу комплексно, что привело к ряду ошибок. В частности, он вспомнил правительственное постановление о выезде за границу юношей в возрасте 18-22 лет, которое начало действовать с августа 2025 года. По его мнению, это свидетельствует о том, что мобилизационного ресурса осталось ориентировочно на полтора года.

Горбенко также прокомментировал данные о количестве молодых людей, которые уже выехали за границу. Он отметил, что озвученные в информационном пространстве цифры в 200 тысяч являются завышенными, а реальное количество, по его оценке, составляет около 40-60 тысяч человек. Вместе с тем депутат предположил, что часть молодежи будет принимать решение о выезде ближе к достижению 23-летнего возраста.

Отдельно парламентарий обратил внимание на сложность принятия непопулярных законопроектов, связанных с военной сферой. По его словам, когда представители Генерального штаба и Главнокомандующий ВСУ обращаются в Верховную Раду с просьбой поддержать такие инициативы, парламент способен принять соответствующие политические решения. В то же время обсуждение вопросов ареста имущества и счетов военных, самовольно оставивших службу, вызывает волну возмущения и угроз в социальных сетях.

Горбенко подчеркнул, что в Вооруженных силах необходимо наводить порядок, а вопрос пополнения мобилизационного ресурса следует решать системно. Он назвал так называемую "бусификацию" одним из инструментов этого процесса, отметив, что по данным омбудсмена, лишь 2-3% таких случаев сопровождаются нарушениями. В то же время 97% обращений, по его словам, связаны не с незаконными действиями военных, а с нежеланием или страхом граждан защищать страну.

Депутат подчеркнул, что ключевой проблемой остается отсутствие четкой и комплексной государственной политики в сфере мобилизации, и выразил сомнение, будет ли достаточно отдельных поручений для ее эффективной реализации.

Напомним, некоторые компании могут оформлять бронирование даже для лиц, находящихся в розыске, однако такое бронирование имеет временный характер и действует только 45 дней.

Также стало известно, что в Украине введут новые правила бронирования.