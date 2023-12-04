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Следующий год может стать не победным, а наоборот — Дикий о главной проблеме фронта

4 декабря 2023 05:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Следующий год может стать не победным, а наоборот — Дикий о главной проблеме фронта
Экскомандир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий. Фото: Сергей Старостенко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экскомандир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что следующий год для украинцев может оказаться не победным, а наоборот. Причиной этой проблемы есть нехватка бойцов на фронте.

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире телемарафона.

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"Мы сейчас наконец-то начали говорить, что у нас не хватает личного состава. И это надо говорить, потому что если мы не мобилизуемся во всех смыслах этого слова, то следующий год для нас будет не то что не победным, а маятник может пойти в обратную сторону", — отметил Дикий.

Он рассказал, что у оккупантов такая же проблема с нехваткой личного состава.

"У них (россиян. — Ред.) тоже страшная проблема с людьми, и эту проблему сделали наши защитники", — объяснил Дикий.

Напомним, что бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, сколько Украина должна мобилизовать людей на передовую в первом полугодии следующего года. По его словам, при 30-миллионном населении эта цифра подъемная.

Также мы писали, что Дикий объяснил, почему в следующем году Украина должна мобилизовать больше ресурсов и финансов для войны против российских оккупантов.

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