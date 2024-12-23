Виїзд науковця за кордон під час мобілізації - правила

Перевірка документів на кордоні. Фото: Українське радіо

Українські науковці мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Але при цьому залишати територію України їм заборонено.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для науковців

В Україні уже третій рік продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес був оголошений після запровадження воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Зокрема, звільняються від військового призову вітчизняні науковці.

Чи можуть науковці виїжджати за кордон

Разом з тим, наголосив юрист Владислав Дерій, ця категорія громадян не має права залишати територію України під час воєнного стану.

"Студентам та працівникам закладів освіти, які мають оформлені відстрочки, не дозволяють перетинати кордон", — пояснив юрист, відповідаючи на питання громадянина щодо можливості виїзду за кордон для науковців.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи підвищилась мобілізація через повістки поштою.

Також ми повідомляли про те, як при мобілізації отримати офіцерське звання.