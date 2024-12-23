Выезд ученого за границу во время мобилизации - правила

Ученый с отсрочкой — может ли он уехать за границу
Ученые имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но при этом покидать территорию Украины им запрещено.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отсрочка для ученых
В Украине уже третий год продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс был объявлен после введения военного положения.
Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.
В частности, освобождаются от военного призыва отечественные ученые.
Могут ли ученые выезжать за границу
Вместе с тем, подчеркнул юрист Владислав Дерий, эта категория граждан не имеет права покидать территорию Украины во время военного положения.
"Студентам и работникам учебных заведений, имеющим оформленные отсрочки, не разрешают пересекать границу", — пояснил юрист, отвечая на вопросы гражданина о возможности выезда за границу для ученых.
Напомним, мы писали ранее о том, повысилась ли мобилизация из-за повесток по почте.
Также мы сообщали, как при мобилизации получить офицерское звание.
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