Выезд ученого за границу во время мобилизации - правила

Проверка документов на границе. Фото: Украинское радио

Ученые имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но при этом покидать территорию Украины им запрещено.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка для ученых

В Украине уже третий год продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс был объявлен после введения военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

В частности, освобождаются от военного призыва отечественные ученые.

Могут ли ученые выезжать за границу

Вместе с тем, подчеркнул юрист Владислав Дерий, эта категория граждан не имеет права покидать территорию Украины во время военного положения.

"Студентам и работникам учебных заведений, имеющим оформленные отсрочки, не разрешают пересекать границу", — пояснил юрист, отвечая на вопросы гражданина о возможности выезда за границу для ученых.

Напомним, мы писали ранее о том, повысилась ли мобилизация из-за повесток по почте.

Также мы сообщали, как при мобилизации получить офицерское звание.