Зміни у законі про відстрочку - кому з освітян треба буде науковий ступінь

У законодавстві, яке регулює процес надання відстрочки від мобілізації для педагогів, планують внести зміни. Але торкнуться вони далеко не усіх освітян, зокрема, для учителів середніх шкіл нічого не зміниться.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Зміни до мобілізаційного законодавства

Новий законопроєкт про відстрочку для працівників освітньої сфери налякав частину освітян, які поцікавилися, чи означають зміни до законодавства, що вони втратять відстрочку, бо не мають наукового ступеню.

Зокрема, це зацікавило працівників шкіл, які звернулися до юристів.

"Це не означає, що працівники закладів середньої загальної освіти тепер повинні мати науковий ступінь, щоб мати право на відстрочку", — зазначив у відповіді громадянам адвокат Юрій Айвазян.

Кому все ж буде потрібен науковий ступінь

Юрист пояснив, що така норма справді планується до введення в мобілізаційне законодавство.

Але вона не стосуватиметься учителів, які працюють у середніх школах.

"Науковий ступінь повинні мати працівники з числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти", — підкреслив Айвазян.

