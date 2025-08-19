Изменения в законе об отсрочке - кому из педагогов надо будет научную степень

Научная степень для отсрочки педагогов — изменения в законе
В законодательстве, которое регулирует процесс предоставления отсрочки от мобилизации для педагогов, планируют внести изменения. Но коснутся они далеко не всех педагогов, в частности, для учителей средних школ ничего не изменится.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Изменения в мобилизационное законодательство
Новый законопроект об отсрочке для работников образовательной сферы напугал часть педагогов, которые поинтересовались, означают ли изменения в законодательство, что они потеряют отсрочку, потому что не имеют научной степени.
В частности, это заинтересовало работников школ, которые обратились к юристам.
"Это не означает, что работники учреждений среднего общего образования теперь должны иметь научную степень, чтобы иметь право на отсрочку", — отметил в ответе гражданам адвокат Юрий Айвазян.
Кому все же будет нужна научная степень
Юрист пояснил, что такая норма действительно планируется к введению в мобилизационное законодательство.
Но она не будет касаться учителей, работающих в средних школах.
"Научную степень должны иметь работники из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников высших учебных заведений, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования", — подчеркнул Айвазян.
