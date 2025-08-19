Видео
Научная степень для отсрочки педагогов — изменения в законе

Научная степень для отсрочки педагогов — изменения в законе


Дата публикации 19 августа 2025 12:20
Изменения в законе об отсрочке - кому из педагогов надо будет научную степень
Украинские педагоги. Фото: кадр из видео

В законодательстве, которое регулирует процесс предоставления отсрочки от мобилизации для педагогов, планируют внести изменения. Но коснутся они далеко не всех педагогов, в частности, для учителей средних школ ничего не изменится.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Изменения в мобилизационное законодательство

Новый законопроект об отсрочке для работников образовательной сферы напугал часть педагогов, которые поинтересовались, означают ли изменения в законодательство, что они потеряют отсрочку, потому что не имеют научной степени.

В частности, это заинтересовало работников школ, которые обратились к юристам.

"Это не означает, что работники учреждений среднего общего образования теперь должны иметь научную степень, чтобы иметь право на отсрочку", — отметил в ответе гражданам адвокат Юрий Айвазян.

Кому все же будет нужна научная степень

Юрист пояснил, что такая норма действительно планируется к введению в мобилизационное законодательство.

Но она не будет касаться учителей, работающих в средних школах.

"Научную степень должны иметь работники из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников высших учебных заведений, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, действует ли отсрочка для педагогов во время каникул.

Добавим, мы сообщали о том, получит ли отсрочку педагог, который работает в школе по совмещению.

образование учителя мобилизация отсрочка научная степень
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
