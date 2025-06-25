Відстрочка для педагогів - чи сумуються ставки на різних посадах у школі

Шкільний учитель на уроці. Фото: "Громадське"

Військовозобов’язаний громадянин, який працює у освітньому закладі на двох посадах, ставки за якими окремо не досягають визначеного у законі порогу 0,75 стандартного розміру, але разом перевищують цей поріг, теоретично може претендувати на відстрочку від мобілізації. Але у цій ситуації все залежатиме від того, яку довідку видадуть йому за місцем роботи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Документи для відстрочки педагогу

Як відомо, педагоги (учителі шкіл, викладачі вищих навчальних закладів) та інші працівники педагогічної сфери мають право на отримання відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на відстрочку, якщо працює у закладі освіти на двох посадах, обидві з яких не мають ставки відповідного розміру (0,75), але в сумі перевищують цей поріг, необхідний для отримання відстрочки.

Юрист Владислав Дерій нагадав у відповіді, що для того, аби отримати відстрочку від мобілізації, педагогу потрібно надати до територіального центру відповідний пакет документів.

Це копії паспорта та ідентифікаційного коду, заява про відстрочку, військово-обліковий документ, а також додідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

Чи суміщаються ставки на двох посадах для відстрочки

Саме у цій довідці і є головна проблема для громадянина, ставки якого на посадах педагога та культорганізатора окремо не дотягують до необхідного розміру (0,4 та 0,5), але сумарно перевищують поріг у 0,75 стандартної педагогічної ставки, визначений законодавством.

"Як бачите, головним документом для оформлення відстрочки є саме довідка закладу освіти, яка формується відповідальними особами закладу освіти. Якщо в довідці буде зазначено, що Ви працюєте за основним місцем роботи не менш як 0,75 ставки — Ви можете сміливо йти до ТЦК та оформлювати відстрочку", — підкреслив Дерій у відповіді громадянину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи обов'язково педагогу іти до ТЦК для того, аби отримати відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи діє відстрочка для учителів та викладачів під час канікул.