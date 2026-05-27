Науковцям дозволили оформлювати відстрочку в "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" вчергове розширили перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації дистанційно. Наразі послуга стала доступною для науковців ВНЗ та наукових установ.

Як отримати відстрочку науковцям в "Резерв+"

У Міноборони зазначили, до для дистанційного оформлення відстрочки необхідно, щоб у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) містилася актуальна інформація про:

основне місце працевлаштування;

зайнятість щонайменше на 0,75 ставки;

наявність права на відстрочку відповідно до посади у сфері вищої освіти;

роботу на посаді, включеній до переліку наукових.

"Важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію", — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що можливість отримати відстрочку поширюється на співробітників Президії НАН України, національних галузевих академій наук, а також їхніх апаратів.

Окрім того, відстрочка а застосунку "Резерв+", як і раніше, доступна для:

науково-педагогічних працівників;

педагогів закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти;

науковців, які залучені до освітнього процесу.

