Науковцям дозволили оформлювати відстрочку в "Резерв+"

Науковцям дозволили оформлювати відстрочку в "Резерв+"

Дата публікації: 27 травня 2026 04:50
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" вчергове розширили перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації дистанційно. Наразі послуга стала доступною для науковців ВНЗ та наукових установ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Як отримати відстрочку науковцям в "Резерв+"

У Міноборони зазначили, до для дистанційного оформлення відстрочки необхідно, щоб у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) містилася актуальна інформація про:

  • основне місце працевлаштування;
  • зайнятість щонайменше на 0,75 ставки;
  • наявність права на відстрочку відповідно до посади у сфері вищої освіти;
  • роботу на посаді, включеній до переліку наукових.

"Важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію", — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що можливість отримати відстрочку поширюється на співробітників Президії НАН України, національних галузевих академій наук, а також їхніх апаратів.

Окрім того, відстрочка а застосунку "Резерв+", як і раніше, доступна для:

  • науково-педагогічних працівників;
  • педагогів закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти;
  • науковців, які залучені до освітнього процесу.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька тижнів тому в "Резерв+" було 11 типів відстрочок, які можна оформити дистанційно.

Також ми писали, як можна пришвидшити процес оформлення відстрочки.

вчені мобілізація відстрочка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
