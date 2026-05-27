Ученым разрешили оформлять отсрочку в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" в очередной раз расширили перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации дистанционно. Сейчас услуга стала доступной для ученых вузов и научных учреждений.

Как получить отсрочку ученым в "Резерв+"

В Минобороны отметили, что для дистанционного оформления отсрочки необходимо, чтобы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) содержалась актуальная информация о:

основном месте трудоустройства;

занятость минимум на 0,75 ставки;

наличии права на отсрочку в соответствии с должностью в сфере высшего образования;

работе на должности, включенной в перечень научных.

"Важно, чтобы учреждение, где работает человек, было подтверждено в ЕГЭБО как занимающееся научной деятельностью и прошедшее государственную аттестацию", — говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что возможность получить отсрочку распространяется на сотрудников Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук, а также их аппаратов.

Кроме того, отсрочка а приложении "Резерв+", как и раньше, доступна для:

научно-педагогических работников;

педагогов учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования;

ученых, которые привлечены к образовательному процессу.

