Ученым разрешили оформлять отсрочку в "Резерв+"

Дата публикации 27 мая 2026 04:50
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" в очередной раз расширили перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации дистанционно. Сейчас услуга стала доступной для ученых вузов и научных учреждений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Как получить отсрочку ученым в "Резерв+"

В Минобороны отметили, что для дистанционного оформления отсрочки необходимо, чтобы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) содержалась актуальная информация о:

  • основном месте трудоустройства;
  • занятость минимум на 0,75 ставки;
  • наличии права на отсрочку в соответствии с должностью в сфере высшего образования;
  • работе на должности, включенной в перечень научных.

"Важно, чтобы учреждение, где работает человек, было подтверждено в ЕГЭБО как занимающееся научной деятельностью и прошедшее государственную аттестацию", — говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что возможность получить отсрочку распространяется на сотрудников Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук, а также их аппаратов.

Кроме того, отсрочка а приложении "Резерв+", как и раньше, доступна для:

  • научно-педагогических работников;
  • педагогов учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования;
  • ученых, которые привлечены к образовательному процессу.

ученые мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
