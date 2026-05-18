Оформлення відстрочки: процес можна пришвидшити

Оформлення відстрочки: процес можна пришвидшити

Дата публікації: 18 травня 2026 08:00
Оформлення заявки на відстрочку через "Резерв+". Фото: Міноборони України

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни мають право на відстрочку. Аби швидше її отримати, можна одночасно подати заяву через ЦНАП і в "Резерв+". Щоправда, у Мінобороні не радять користуватися таким способом.

Більш швидке отримання відстрочки

Для опрацювання запиту в "Резерв+" потрібно до двох діб. Звернення до ЦНАПу розглядають довше: до 14 діб

"Якщо відстрочку вже оформлено через "Резерв+" запит у ЦНАП закриють, оскільки право на відстрочку вже буде підтверджено", — зазначили в Міноборони.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на колишню міністерку освіти та науки Лілію Гриневич повідомляв, що масового вступу на аспірантуру заради отримання відстрочки вже немає. Правила відбору змінилися. До того ж проводять жорсткий моніторинг, щоб навчалися лише ті, хто планує присвятити себе науково-дослідній роботі.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що опікун неповнолітнього може отримати відстрочку. Щоправда, за певних умов можливе й скасування відстрочки. Зокрема, йдеться про випадки, коли опікун і дитина перебувають у різних країнах.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
