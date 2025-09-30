Чи можуть отримати відстрочку студенти коледжів — відповідь МОН

Студент ПТУ. Фото ілюстративне: 112.ua

Люди, які навчаються в закладах професійної освіти можуть отримати відстрочку, якщо ніколи не вчилися в закладах вищого рівня. Таких громадян небагато.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки України Дмитро Завгородній.

Відстрочка для студентів коледжів

"Якщо ви закінчили колись університет і подаєтеся на навчання у професійний заклад, відстрочку не надають. Ви можете отримати відстрочку, якщо у вас до цього вищої освіти не було", — заявив представник МОН.

Зокрема, за його словами, претендувати на відстрочку можуть студенти, які мають лише повну загальну середню освіту, адже шкільна освіта рівнем нижча за освіту в коледжі.

Нагадаємо, українські призовники мають пройти базову військову підготовку до того, як досягнуть 25-річчя. Щоправда, дехто може отримати від неї відстрочку. Зокрема, йдеться про непридатних до служби.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані, які одружені на жінках з інвалідністю, можуть отримати відстрочку. Для цього необхідно звернутися з відповідними документами до ТЦК та СП.