Україна
Головна Мобілізація Навчання в коледжі — чи можна отримати відстрочку

Навчання в коледжі — чи можна отримати відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 01:30
Чи можуть отримати відстрочку студенти коледжів — відповідь МОН
Студент ПТУ. Фото ілюстративне: 112.ua

Люди, які навчаються в закладах професійної освіти можуть отримати відстрочку, якщо ніколи не вчилися в закладах вищого рівня. Таких громадян небагато. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки України Дмитро Завгородній.

Читайте також:

Відстрочка для студентів коледжів

"Якщо ви закінчили колись університет і подаєтеся на навчання у професійний заклад, відстрочку не надають. Ви можете отримати відстрочку, якщо у вас до цього вищої освіти не було", — заявив представник МОН.

Зокрема, за його словами, претендувати на відстрочку можуть студенти, які мають лише повну загальну середню освіту, адже шкільна освіта рівнем нижча за освіту в коледжі.

Нагадаємо, українські призовники мають пройти базову військову підготовку до того, як досягнуть 25-річчя. Щоправда, дехто може отримати від неї відстрочку. Зокрема, йдеться про непридатних до служби.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані, які одружені на жінках з інвалідністю, можуть отримати відстрочку. Для цього необхідно звернутися з відповідними документами до ТЦК та СП.

освіта суд студенти мобілізація відстрочка судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
