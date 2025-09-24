Відстрочка для догляду за дружиною інвалідом - коли можна оформити

Жінка з інвалідністю. Фото: chernikovlaw.com.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин одружений на жінці, що має інвалідність, він може оформити відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно надати до ТЦК документи, які підтверджують факт інвалідності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якої частина громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Однією з причин такої відстрочки є догляд за близькими родичами, які потребують постійного догляду з медичної точки зору.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на відстрочку, якщо його дружина має офіційно встановлену інвалідність другої групи.

"Так, за викладених Вами умов, Ви маєте право на відстрочку і можете оформити її через "Резерв+", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Документи, потрібні для оформлення відстрочки

Юрист також пояснив, як саме оформлюється відстрочка від мобілізації за такою причиною.

Для того, аби отримати відстрочку через інвалідність дружини, потрібно надати свідоцтво про шлюб та один із документів, що підтверджує факт інвалідності.

Це може бути:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ;

або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

