Главная Мобилизация Обучение в колледже — можно ли получить отсрочку

Обучение в колледже — можно ли получить отсрочку

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 01:30
Могут ли получить отсрочку студенты колледжей — ответ МОН
Студент ПТУ. Фото иллюстративное: 112.ua

Люди, которые обучаются в учреждениях профессионального образования могут получить отсрочку, если никогда не учились в учреждениях высшего уровня. Таких граждан немного.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

Читайте также:

Отсрочка для студентов колледжей

"Если вы закончили когда-то университет и подаетесь на обучение в профессиональное заведение, отсрочку не предоставляют. Вы можете получить отсрочку, если у вас до этого высшего образования не было", — заявил представитель МОН.

В частности, по его словам, претендовать на отсрочку могут студенты, которые имеют только полное общее среднее образование, ведь школьное образование уровнем ниже образования в колледже.

Напомним, украинские призывники должны пройти базовую военную подготовку до того, как достигнут 25-летия. Правда, некоторые могут получить от нее отсрочку. В частности, речь идет о непригодных к службе.

Также мы сообщали, что военнообязанные, которые женаты на женщинах с инвалидностью, могут получить отсрочку. Для этого необходимо обратиться с соответствующими документами в ТЦК и СП.

образование суд студенты мобилизация отсрочка судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
