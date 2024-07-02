Відстрочка для студентів магістратури, зміни у законодавстві

Студенти на заняттях. Фото: Карпатський університет імені Августина Волошина

Студенти, які після здобуття освітнього рівня бакалавр планують навчатися далі, у магістратурі, мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього вони мають подати до комісії при ТЦК довідку, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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В Україні під час особливого періоду діє відстрочка для студентів вітчизняних вишів. Йдеться, зокрема, і про тих, хто, закінчивши базове вище навчання і отримавши освітній ступінь бакалавра, вирішив навчатися далі, у магістратурі.

Причино цього є норма закону, яка наголошує на тому, що відстрочка надається тим військовозобов’язаним громадянам, які "здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту".

Документи для відстрочки

Аби оформити відстрочку, студенту магістратури треба відвідати територіальний центр комплектування і надати відповідні документи.

Йдеться про:

Заяву про відстрочку;

довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.

Раніше ми писали, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.