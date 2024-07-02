Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Навчання в магістратурі — чи дає це право на відстрочку arrow

Навчання в магістратурі — чи дає це право на відстрочку

2 липня 2024 22:32
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів магістратури, зміни у законодавстві
Студенти на заняттях. Фото: Карпатський університет імені Августина Волошина
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Студенти, які після здобуття освітнього рівня бакалавр планують навчатися далі, у магістратурі, мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього вони мають подати до комісії при ТЦК довідку, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Магістрів мобілізують чи ні

В Україні під час особливого періоду діє відстрочка для студентів вітчизняних вишів. Йдеться, зокрема, і про тих, хто, закінчивши базове вище навчання і отримавши освітній ступінь бакалавра, вирішив навчатися далі, у магістратурі.

Причино цього є норма закону, яка наголошує на тому, що відстрочка надається тим військовозобов’язаним громадянам, які "здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту".

Документи для відстрочки

Аби оформити відстрочку, студенту магістратури треба відвідати територіальний центр комплектування і надати відповідні документи.

Йдеться про:

  • Заяву про відстрочку;
  • довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка

Раніше ми писали, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

освіта студенти мобілізація відстрочка ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо