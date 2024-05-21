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Відстрочка для студентів в Україні — як довести здобуття вищого рівня освіти

21 травня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як студентам довести отримання вищого ступеня освіти
Студенти виконують завдання на лекції. Фото: Sputnik Латвія
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, студентам для отримання відстрочки необхідно, щоб рівень освіти, яку вони здобувають, був вищим за раніше отриманий (крім аспірантів, які отримують рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту).

Проте, як довести у ТЦК та СП, що ви здобуваєте рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий. На це питання дав відповідь юрист Дмитро Дончак.

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Так, за словами правозахисника, на жаль законом не визначено чіткого алгоритму дій. 

"Тобто незрозуміло — чи сам військовозобов'язаний повинен надавати такі докази, чи в ТЦК повинні перевірити ваші попередні освіти", — каже юрист.

Водночас він зазначає, що кожен громадянин може самостійно перевірити свої дипломи в базі ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти) за посиланням.

Якщо ввести свої ПІБ, тип документа, номер документа, то можна отримати висновок про його чинність.

"Але ви не можете там ввести свої ПІБ і переглянути всі свої документи про освіту (хоча теоретично це можливо). Тому поки що доказом є надання вами копій та оригіналів документів про попередню освіту. Можливо, військкомати будуть підключені до цієї бази й зможуть самостійно перевіряти — яку освіту вже отримав військовозобов'язаний", — висловив думку Дончак.

Юрист додав, поки немає додаткових роз'яснень, при поданні документів в ТЦК студентам варто надати дипломи та довідки з ЄДЕБО про дійсність цих дипломів.

Варто зауважити, що тепер дипломи можна побачити й у застосунку "Дія". 

 

Раніше ми повідомляли, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка

Нагадаємо, ми писали, чи зможуть виїхати за кордон вчителі, якщо матимуть відстрочку від ТЦК.

Також ми інформували, як українським студентам виїхати за кордон

студенти
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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