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Обучение в магистратуре — дает ли это право на отсрочку

2 июля 2024 22:32
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Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов магистратуры, изменения в законодательстве
Студенты на занятиях. Фото: Карпатский университет имени Августина Волошина
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Студенты, которые после получения образовательного уровня бакалавр планируют учиться дальше, в магистратуре, имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого они должны подать в комиссию при ТЦК справку, сформированную в Единой государственной электронной базе по образованию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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В Украине в особый период действует отсрочка для студентов отечественных вузов. Речь идет, в частности, и о тех, кто, окончив базовую высшую учебу и получив образовательную степень бакалавра, решил учиться дальше в магистратуре.

Причиной этого является норма закона, которая подчеркивает, что отсрочка предоставляется тем военнообязанным гражданам, которые "получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании".

Документы для отсрочки

Чтобы оформить отсрочку, студенту магистратуры нужно посетить территориальный центр комплектования и предоставить соответствующие документы.

Речь идет о:

  • заявлении об отсрочке;
  • справке о соискателе образования, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
  • военном билете или временном удостоверении военнообязанного.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

образование студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП

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