Отсрочка для студентов магистратуры, изменения в законодательстве

Обучение в магистратуре — дает ли это право на отсрочку
Студенты, которые после получения образовательного уровня бакалавр планируют учиться дальше, в магистратуре, имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого они должны подать в комиссию при ТЦК справку, сформированную в Единой государственной электронной базе по образованию.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Магистров мобилизуют или нет
В Украине в особый период действует отсрочка для студентов отечественных вузов. Речь идет, в частности, и о тех, кто, окончив базовую высшую учебу и получив образовательную степень бакалавра, решил учиться дальше в магистратуре.
Причиной этого является норма закона, которая подчеркивает, что отсрочка предоставляется тем военнообязанным гражданам, которые "получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании".
Документы для отсрочки
Чтобы оформить отсрочку, студенту магистратуры нужно посетить территориальный центр комплектования и предоставить соответствующие документы.
Речь идет о:
- заявлении об отсрочке;
- справке о соискателе образования, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
- военном билете или временном удостоверении военнообязанного.
Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.
Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.
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