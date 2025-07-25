Військові у виші - коли військовий має право вступити на навчання

Військові на навчанні. Фото: ДПУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на навчання у вищих навчальних закладах паралельно із службою в армії. Але при цьому вони повинні дотриматися однієї важливої умови, без якої навчання буде заборонене.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навчання військового паралельно зі службою

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у Збройних силах України за контрактом.

Чоловік поцікавився, чи має він, як учасник бойових дій, право вступити у вищий навчальний заклад на навчання, причому на денну форму.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, заявив, що така ситуація передбачена Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Навчатись у ВНЗ можуть військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом", — підкреслив юрист.

Важлива необхідна умова

Але, наголосив Айвазян, є один дуже важливий нюанс, який впливає на цей процес.

"Навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою", — нагадав адвокат.

Тож військовослужбовцю, який хоче здобути освіту паралельно із військовою службою, доведеться узгоджувати цей процес зі своїм командуванням.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що військовослужбовець, якого мобілізували до ЗСУ, може вступити до військового вишу і перевестись туди на навчання, але у деяких випадках йому можуть і відмовити.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мобілізують громадянина, якого виключили чи він сам звільнився із військового вишу.