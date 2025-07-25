Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Обучение военного — какие условия позволяют поступление в вуз

Обучение военного — какие условия позволяют поступление в вуз

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 12:20
Военные в вузе - когда военный имеет право поступить на обучение
Военные на учениях. Фото: ГНУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на обучение в высших учебных заведениях параллельно со службой в армии. Но при этом они должны соблюсти одно важное условие, без которого обучение будет запрещено.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Обучение военного параллельно со службой

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он, как участник боевых действий, право поступить в высшее учебное заведение на обучение, причем на дневную форму.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, заявил, что такая ситуация предусмотрена Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Учиться в ВУЗах могут военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и продлили срок военной службы по новому контракту", — подчеркнул юрист.

Важное необходимое условие

Но, подчеркнул Айвазян, есть один очень важный нюанс, который влияет на этот процесс.

"Обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности", — напомнил адвокат.

Поэтому военнослужащему, который хочет получить образование параллельно с военной службой, придется согласовывать этот процесс со своим командованием.

Напомним, мы ранее писали о том, что военнослужащий, которого мобилизовали в ВСУ, может поступить в военный вуз и перевестись туда на обучение, но в некоторых случаях ему могут и отказать.

Добавим, мы сообщали о том, мобилизуют ли гражданина, которого исключили или он сам уволился из военного вуза.

вузы ВСУ обучение военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации