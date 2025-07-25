Военные в вузе - когда военный имеет право поступить на обучение

Военные на учениях. Фото: ГНУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на обучение в высших учебных заведениях параллельно со службой в армии. Но при этом они должны соблюсти одно важное условие, без которого обучение будет запрещено.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Обучение военного параллельно со службой

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он, как участник боевых действий, право поступить в высшее учебное заведение на обучение, причем на дневную форму.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, заявил, что такая ситуация предусмотрена Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Учиться в ВУЗах могут военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и продлили срок военной службы по новому контракту", — подчеркнул юрист.

Важное необходимое условие

Но, подчеркнул Айвазян, есть один очень важный нюанс, который влияет на этот процесс.

"Обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности", — напомнил адвокат.

Поэтому военнослужащему, который хочет получить образование параллельно с военной службой, придется согласовывать этот процесс со своим командованием.

Напомним, мы ранее писали о том, что военнослужащий, которого мобилизовали в ВСУ, может поступить в военный вуз и перевестись туда на обучение, но в некоторых случаях ему могут и отказать.

Добавим, мы сообщали о том, мобилизуют ли гражданина, которого исключили или он сам уволился из военного вуза.