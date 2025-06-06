Військові виші - чи може мобілізований піти учитися в ВВНЗ

Студенти військової академії. Фото: kvl.mil.gov.ua

Військовослужбовець, якого мобілізували до ЗСУ, може вступити до військового вишу і перевестись туди на навчання. Але у деяких випадках мобілізованому можуть і відмовити у навчанні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Рапорт для переведення у виш

До юристів звернувся мобілізований громадянин, який поцікавився, чи має він право перевестись до військового вищого навчального закладу за умови вступу до цього вишу.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що теоретично такий варіант є можливим, але потрібно виконати цілу низку умов.

"Щоб мобілізований військовослужбовець зміг вступити до ВВНЗ, він повинен подати рапорт через командира частини про бажання вступити до конкретного військового вишу", — підкреслив у відповіді Дерій.

Коли у військовій частині можуть відмовити

Також потрібно пройти професійно-психологічний відбір, військово-лікарську комісію та фізичну підготовку (за необхідності) та отримати направлення на вступ від командування частини та Генштабу.

Військовослужбовцю можуть відмовити у переведенні на навчання до військового вишу з кількох причин.

Зокрема, командир може мотивовано відмовити у направленні, якщо військовослужбовець критично потрібен на місці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Міноборони назвали затребувані спеціальності у ВВНЗ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина після відрахування з військового вишу.