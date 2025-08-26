Студент має право на відстрочку, але не оформив - чи можуть мобілізувати

Українські студенти. Фото: "Львівська політехніка"

Студенти, які мають право на відстрочку від мобілізації, повинні реалізувати це право відповідним чином. Інакше їх можуть мобілізувати до Збройних сил України, попри наявність підстави для відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Відстрочка і мобілізація

До юристів звернувся громадянин, який вступив на навчання у один із вітчизняних вишів.

Чоловік мав законне право на відстрочку, але не оформив документи про це.

Незабаром його мобілізували, тож громадянин поцікавився, наскільки законним є таке рішення.

"Якщо Ви не подавали заяву про відстрочку, то мобілізацію оскаржити буде досить складно", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Право на відстрочку має бути реалізоване

Юрист нагадав рішення Касаційного адміністративного суду Верховного Суду України, яке регулює це питання.

"Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій", — наголосив Дерій.

До того ж, додав юрист, реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця.

Тож мобілізація такого студента є цілком законною, навіть попри наявність підстав для відстрочки.

